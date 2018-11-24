Португалия официально осуждает арест украинскими правоохранительными органами подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом со ссылкой на главу МИД Португалии Аугушта Сантуша Силву сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Португалии отметил, что их страна осуждает любые действия, когда человек подвергается преследованию за свои политические или иные взгляды.

"Поэтому мы осуждаем это, будь это в европейской стране или любой другой - Африке, Америке или других странах... Мы осуждаем любой акт такого рода", - прокомментировал ситуацию глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.

Отметим, что журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили о подозрении в госизмене. СБУ подозревает, что Вышинский готовил информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией полуострова, а затем в Киеве - для поддержания группировок "ДНР" и "ЛНР".

В июле в Генпрокуратуре заявили, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении - в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В качестве меры пресечения журналисту было избрано содержание под стражей. 1 ноября городской суд Херсона продлил срок ареста до 28 декабря 2018.

Напомним, что по версии Кремля, Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобожден без обменов.