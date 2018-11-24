В семье чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который мог выступать за Украину, но не получил украинского гражданства, произошло несчастье. Ушел из жизни дедушка спортсмена.

Об этом стало известно еще два дня назад, однако широкое распространение информация получила после публикации фотографии Нурмагомедова с дедушкой и чемпионскими поясами в Instagram менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза.

"Мы принадлежим Богу и к нему возвращаемся", - так он подписал фотографию, добавив хэштег #RIP, что означает покойся с миром.

Фото: aliabdelaziz000/Instagram

Напомним, профессиональную карьеру Хабиб начал в 2008 году, а первый бой провел в Полтаве. 6 ноября этого года Хабиб получил награду - орден "За заслуги перед Республикой Дагестан".

"Страна" также писала о драке Хабиба Нурмагомедова со зрителями после боя с Конором Макгрегором, за которую спортсмен заплатит 250 тысяч долларов штрафа. Спортсмена разозлили зрители, которые постоянно оскорбляли его во время боя.

Как сообщала "Страна", Мэйвезер согласился провести бой с Хабибом, но Нурмагомедов не хочет бой в Вегасе. Он отказался от миллионов за бой с Конором и пригрозил уходом из UFC.

