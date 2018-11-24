Украинской журналистке Алене Савчук запретили въезд в РФ и Крым на 10 лет. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Савчук, при въезде в Крым ей сообщили, что попасть на полуостров она не может.

"Запрет въезда в Крым и Россию на 10 лет – до августа 2028-го. ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства", - написала журналист.

Как отмечают "Крым.Реалии", запрет на въезд в Россию и аннексированный Крым был вынесен согласно пункту 1 части 1 стати 27 Федерального закона о порядке выезда и выезда из России ("В целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения"). Девушку задержали при въезде в Крым на российском пункте пропуска "Джанкой", зачитали решение ФСБ и взяли ее отпечатки пальцев.

Скриншот: Facebook/ Alyona Savchuk

Напомним, по данным НСЖУ, осужденный в Крыму украинский журналист перенес операцию и нуждается в реабилитации.

Также мы писали, что в Крыму намерены усилить контроль за движением через границу крымчан с украинскими паспортами.