В РПЦ отреагировали на решение Минюста отобрать у церкви Почаевскую лавру. Здесь уверены, что такое решение говорит о начале масштабного давления на УПЦ. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", - сказал замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Он также подчеркнул, что президент Украины говорил о добровольном характере присоединения общин к создаваемой в стране единой церкви. По словам Балашова, "монахов в новой церкви будет раз-два и обчелся", в то время как в Почаевской лавре их сейчас больше, "чем у раскольников разных мастей на всю Украину".

Напомним, в пятницу, 23 ноября, комиссия министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры в Тернопольской области.

Напомним, что Петр Порошенко пообещал Томос уже на следующей неделе.

На днях наместник Святогорской Лавры Арсений призвал сторонников автокефалии уезжать в Стамбул.