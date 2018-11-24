Правоохранители пытаются увязать в единую канву инцидент на Подоле между загадочным чеченцем Артуром Кринари (Денисултановым) с семейной парой Адама Осмаева и Амины Окуевой, а также дело об убийстве последней под Глевахой. Об этом свидетельствуют решения Святошинского райсуда Киева, вынесенные 20 ноября 2018 года.

В них описывается фабула вооруженного нападения на автомобиль Nissan Patrol, случившегося 30 октября 2017 года под Глевахой Киево-Святошинского района в результате которого в машину из засады была выпущена автоматная очередь. Следователи насчитали по меньшей мере 13 пуль, которые угодили в иномарку. Сам Осмаев тогда был ранен в ногу, а его жена скончалась на месте в результате выстрела в голову.

Следствием по данному делу занимается полиция Киевской области, которая проверяет различные версии о возможных мотивах совершения убийства Окуевой. Одной из них была выдвинута линия о том, что к организации покушения под Глевахой может быть причастен оппонент семейной пары "Динго" (он же "киллер Кадырова"), которому инкриминируется неудачная попытка убийства добробатовцев за пять месяцев до гибели Амины - 1 июня 2017 года.

В материалах Святошинского суда указано, что следствие намеревается выяснить возможную связь между Кринари, который с лета прошлого года находится под стражей, с нападением на Адама и Амину под Глевахой с помощью проверки изъятых у него во время обыска телефонов и сим-карт.

Адвокат чеченца Алексей Дрюк говорит, что его клиент непричастен к инциденту на Киевщине. "Его телефоны не имеют никакого отношения к событиям под Глевахой", - отметил он.

Заметим, что это не единственная подвижка в деле о расследовании истории гибели Окуевой, где долгое время не было никаких новостей. Еще одна "ухвала" была вынесена на этот счет все тем Святошинским райсудом в августе. Она касается проверки версии полиции о возможной связи расстрела Амины и покушения на ее мужа в связи с их общественной деятельностью. В рамках этого правоохранители затребовали доступ к выпискам четырех банковских счетов "Объединения украино-чеченской дружбы".

В создании этой общественной организации, помимо Окуевой, в свое время участвовала Елена Денисенко. Но впоследствии женщины побили между собой горшки, и обвинив друг друга, разорвали сотрудничество.

Что характерно - информация о возможной связи "Объединения украино-чеченской дружбы" с гибелью Амины уже проверялась, о чем писала "Страна" ранее. В декабре прошлого года Шевченковский райсуд уже давал доступы к счетам этого объединения. Сама Денисенко тогда заверяла в готовности предоставить все необходимые документы, указывая - эти счета были "нулевыми".

По информации "Страны", вновь возникший интерес полиции к организации Денисенко, равно как и попытки увязать с расстрелом на Киевщины Окуевой "киллера Динго", неслучаен.

Согласно имеющимся данным, он связан с уголовным процессом в отношении последнего, который происходит в Подольском райсуде столицы. И касается так называемой "чеченской бойни" на Подоле 1 июня 2017 года, на обстоятельствах и нестыковках официальной версии которого мы останавливались ранее подробно.

С недавних пор заседания по этому делу активно начала посещать и Денисенко. Более того, на своей странице в соцсети она разместила серию постов и видеообращения, где заявляет о фальсификации обвинений в адрес "киллера Кадырова". И заявив о готовности выступить свидетелем, наоборот, уличает Осмаева и Окуеву в целом ряде провокаций и преступлений.

Что же касается самого дела о бойне на Подоле, то как раз 20 ноября в этом процессе был допрошен главный свидетель обвинения - полицейский Тярбей Аркания.

Он заявил, что 1 июня 2017 года стал случайным свидетелем конфликта между "Динго" и Осмаевым/Окуевой: услышал два выстрела, произведенные в машине "добробатовцев". Вслед за этим из авто начал выпадать раненный Кринари, и в этот момент прозвучало еще два или три выстрела. После чего уже на улице Осмаев с пары метров принялся стрелять в лежащего "киллера Кадырова", выпустив из него всю обойму.

Аркания заявил суду: Окуева объяснила ему, будто на добробатовцев покушался киллер "Динго", который использовал при этом пистолет Макарова. Хотя, как уже писала "Страна", на самом деле это был краденый "ствол", липовое удостоверение на ношение которого было выписано на имя как раз Осмаева.

Источник видео: youtube.com/Анатолий Зинченко