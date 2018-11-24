В Киеве прокуратура вручила сообщения о подозрении четверым мужчинам, подозреваемым в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Сергея Козьякова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Следствие установило, что 16 ноября у гостиницы на бульваре Шевченко, где проходил VII Судебный форум, преступники напали на судью "по предварительному сговору".

Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения отеля, один из нападавших облил зеленкой лицо судьи, другой - его одежду. "Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, один из нападавших получал указания от неустановленного следствием лица по мобильному телефону. Сейчас четырем участникам нападения объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

В Шевченковский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Местная прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Принимаются меры для установления заказчиков этого преступления для привлечения их к уголовной ответственности.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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