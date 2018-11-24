24 ноября в Киеве начался демонтаж крана на месте незаконной застройки на Андреевском спуске, 14-16, в районе улицы Фроловской. Об этом написал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть улицы. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала молодых людей", - написал Мондриевский. 

По его словам, если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, Градостроительному совету столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

Скриншот, фото: Facebook/ Валентин Мондриевский 

Напомним, что незаконная застройка на Андреевском спуске ведется в столице с конца 2016 года.

Одесская компания "КАДОР ГРУП" возводила в указанном месте многоэтажную гостиницу. Однако летом 2018 года Киевсовет принял решение приостановить договор аренды указанного земельного участка, после чего строительство должны были свернуть. Но застройщик, несмотря на это, продолжил работы. 9 ноября на Андреевском спуске начали сносить часть забора, который ограждал участок, где велись работы.

Также мы писали, что Кличко выплатит окружению известного киевского застройщика за Шулявский мост все деньги авансом.

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