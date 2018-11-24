Сегодня, 24 ноября, на Елисейских полях во Франции произошли столкновения полиции с протестующими против роста цен на топливо. Французская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов. Об этом сообщает ВВС.

Акции протеста с новой силой начались еще в пятницу, 23 ноября, когда протестующие в желтых жилетах начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране. Из-за проведения демонстраций для посетителей закрыли знаменитую Эйфелеву башню.

Издание также сообщает, что перед запланированными на 24 ноября в Париже массовыми демонстрациями "желтых жилетов" во Франции арестовали участника протестов. Мужчина с гранатой в руках требовал встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном. Преступник сдался после нескольких часов переговоров в городе Анже.

Вскоре в полиции подтвердили, что взрывное устройство было настоящим, поэтому "существовал реальный риск" для окружающих.

В соцсетях делятся фото- и видео с места событий. За четыре дня массовых протестов во Франции два человека погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Le Figaro. Пожилая женщина погибла еще в субботу в результате дорожного инцидента. Второй протестующий попал под грузовик и умер в больнице в понедельник.

Фото: AndreyLekert/Twitter

Фото: twitter.com/JLMelenchon

Напомним, 18 ноября, во Франции по всей страны вспыхнули протесты после резкого повышения цен на топливо, которое запланировано со следующего года.

Ранее "Страна" сообщала, как во время протестов во Франции пострадали 47 человек.