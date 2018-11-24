В ответ на решение Минюста отобрать у УПЦ Почаевскую лавру братия монастыря заявила, что лишение права пользования приведет к потере места проживания 200 монахами и 50 послушниками. Об этом идет речь в обращении братии Свято-Успенской Почаевской Лавры, которое оказалось в распоряжении "Страны".

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью", - сказано в заявлении.

Речь идет о том, что сто лет назад большевики и их лидеры, такие как Лев Троцкий, хотели создать подконтрольную советской власти православную церковную организацию и инициировали появление обновленческого движения "Живая Церковь", одной из главных идей которой было упразднение монашества. По словам братии, православная церковь оказалась вне закона: властью изымались храмы и церковные ценности, в отношении духовенства применялись репрессии. В заявлении речь идет, что "раскольников-обновленцев поддержала Константинопольская Патриархия".

"Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них "пособниками контрреволюции". Используя подконтрольные средства массовой информации, действующая власть с каждым днем все больше и больше насаждает это мнение нашему украинскому народу", - сказано в обращении.

По мнению братии, подтверждают это решение комиссии Министерства юстиции Украины в ответ на жалобу Министерства культуры Украины аннулировать регистрацию договора на право пользования Успенским собором, Троицким собором, Монастырскими кельями, Колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами и несколько уголовных дел, открытых органами прокуратуры.

Напомним: в УПЦ заявили, что решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года.

Также наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Митрополит Владимир обратился ко всем православным с призывом помочь защитить Лавру на фоне попыток отобрать монастырь у церкви.