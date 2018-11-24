Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн ищет соперника своему подопечному, бизнесмен не исключает, что чемпион мира по версии WBO, WBA и IBO может выйти на ринг против Владимира Кличко в апреле 2019 года. Об этом сообщает Sky Sports.

"Реванш Владимира Кличко против Джошуа в апреле? Два года спустя после их эпического первого боя. Один из лучших поединков в супертяжелом весе всех времен. Посмотрим", - рассказал Хирн в интервью.

Напомним, что бой Кличко-Джошуа состоялся 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В 11 раунде поединок завершился победой британца техническим нокаутом. Это был последний поединок украинского боксера в профессиональном ринге.

Как сообщала "Страна", легендарный украинец Владимир Кличко назвал условие, при котором решится на реванш с Джошуа.

Ранее Джошуа назвал Кличко примером для подражания.