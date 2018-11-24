На пресс-конференции в Риме 23 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров публично причислил украинцев Степана Бандеру и Романа Шухевича к пособникам Адольфа Гитлера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Отметим, что пресс-конференция, на которой было сделано скандальное заявление, являлась совместной - на ней также выступал министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

Лавров в очередной раз назвал события 2014 года в Украине - государственным переворотом. При этом он отметил, что, несмотря на то, что "США ничего не сказали, равно как ничего не сказал и Евросоюз", Россия не стала молчать.

"Мы молчать не стали, потому что, как вы знаете, эта новая власть немедленно приняла закон, нацеленный на запрещение русского языка. Радикалы, которые вели основное наступление на законные органы и институты власти, публично, официально заявили о том, что русские должны быть изгнаны из Крыма, потому что они никогда не будут думать, как украинцы и чтить украинских героев. Назвали при этом Бандеру и Шухевича, которые являлись пособниками Гитлера и были, как и им подобные, осуждены Нюрнбергским трибуналом", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, недавно МИД РФ запустило флешмоб "против неонацизма в Украине", используя известный антироссийский мем.

Также мы писали, что Лавров обвинил Запад в создании плацдарма на Балканах и сообщил, что Брюссель и Вашингтон "не выучили уроки украинской трагедии".