Глава Роскосмоса Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он обмолвился во время посещения компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщают РИА "Новости".
"Мы такую задачу поставили - полететь проверить: были они или не были... Они говорят, что были, мы проверим", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос. По словам главы "Роскосмоса", сейчас ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу в одиночку, поэтому он рассчитывает на сотрудничество с США в изучении естественного спутника Земли.
Ранее в космической корпорации рассказали, что вскоре появится новая государственная программа по освоению Луны. В ней распишут задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к спутнику Земли в 2020 годах. Россия планирует создать новый корабль и решить проблему радиационной безопасности. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.
Напомним, первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.
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Ранее "Страна" писала о том, что главу Роскосмоса Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии при правительстве России.
Как сообщала "Страна", глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил тестировать систему спасения космонавтов на разработчиках.