Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он обмолвился во время посещения компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщают РИА "Новости".

"Мы такую задачу поставили - полететь проверить: были они или не были... Они говорят, что были, мы проверим", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос. По словам главы "Роскосмоса", сейчас ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу в одиночку, поэтому он рассчитывает на сотрудничество с США в изучении естественного спутника Земли.

Ранее в космической корпорации рассказали, что вскоре появится новая государственная программа по освоению Луны. В ней распишут задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к спутнику Земли в 2020 годах. Россия планирует создать новый корабль и решить проблему радиационной безопасности. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.

Напомним, первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.

Также мы сообщали, что соцсети взорвал опыт Рогозина с таксой, которую "утопили" ради эксперимента.

Ранее "Страна" писала о том, что главу Роскосмоса Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии при правительстве России.

Как сообщала "Страна", глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил тестировать систему спасения космонавтов на разработчиках.