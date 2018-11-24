Так как Украина выполнила основные условия подписания с МВФ новой 14-месячной программы финансирования на $3,9 млрд, в том числе, повысила цены на газ для населения с 1 ноября и приняла госбюджет на будущий год 23 ноября с минимальным увеличением социальных стандартов, во второй декаде декабря она может быть утверждена, а первый транш кредита размером $1,5 поступит на счет НБУ через несколько дней. Об этом пишут "Українські новини".

Напомним, что первым условием подписания новой кредитной программы stand-by было повышение цены газа для населения и предприятий ТКЭ. Кабинет министров постановлением №867 повысил цену газа на 23% - до 8550 грн за 1 тысячу кубометров еще 19 октября. А ближайшие дни закон о госбюджете, который был вторым условием, должен быть подписан Президентом и опубликован в газете "Голос Украины". После этого документ будет проанализирован в МВФ.

В том, что бюджет Украины на 2019 год не вызовет никаких вопросов у кредитора, сомнений практически нет - все его основные параметры, согласованные с МВФ, не изменились. Дефицит остался в пределах допустимого - 2,3% ВВП, инфляция 7,4%, рост ВВП - 3%.

Налог на прибыль в 2019 году не будет заменен налогом на выведенный капитал. Причина в том, что Украина и МВФ так и не согласовали механизм компенсации бюджетных потерь в почти 40 млрд грн от налоговых изменений.

Что касается темы газа, то МВФ, после повышения тарифов на газ, ждет и повышения тарифов на тепло и горячую воду. Избавившаяся в бюджетную ночь от приставки и.о. министр финансов Украины Оксана Маркарова подтвердила, что обсуждение газового вопроса еще не завершено. "Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ и, соответственно, повышение тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем", - заявила Маркарова на брифинге 23 ноября.

Национальная комиссия госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 23 ноября начала общественное обсуждение новых тарифов на услуги, которые предоставляют теплогенерирующих компании - они будут подняты в среднем на 16% с 1 января 2019 года в соответствии с повышением цены газа по постановлению №867. Исходя из этих тарифов, регулятор и местные органы власти будут устанавливать тарифы на тепло и горячую воду для населения. При этом в новых тарифах пока не будет учтена компенсация компаниям за разницу в стоимости газа и тарифах за ноябрь и декабрь текущего года. Дело в том, что НАК "Нефтегаз Украины" с 1 ноября начал продавать газ для населения и ТКЭ по повышенной цене 6235 грн ( 7482 грн с НДС), но тариф на тепло и горячую воду в ноябре и декабре останется на прежнем уровне, рассчитанными исходя из цены газа 4849 грн (5819 - с НДС). Расходы на покрытие этой разницы цен будут учтены при следующем пересмотре тарифов.

Обсуждение новых тарифов НКРЭКП планирует провести до 23 декабря. Но по последней информации, решение о новой программе и выделение первого транша кредита по новой программе может произойти раньше.

"Мы сейчас активно коммуницируем с Международным валютным фондом и надеемся поскорее выйти на Совет директоров (МВФ)", - сообщила Маркарова 23 ноября.

По информации издания, учитывая стандарную процедуру МВФ по подготовке вопроса об утверждении программы кредитования советом директоров, решение по Украине может быть принято во второй декаде декабря. Первый транш кредита может зайти в на счета НБУ черед пару дней.

На днях представитель Президента в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что размер первого транша может быть около 2 млрд. Он составит $1,5 млрд, второй и третий транши - по $1,2 млрд.

Кстати, Министерство финансов особо не тревожит размер транша.

"Средства МВФ, сколько бы их не поступило от первого транша, пойдут в резервы Национального банка Украины. Что чрезвычайно важно - это еще один плюс к макроэкономической стабильности, но наибольшие надежды Минфина в другом: утверждение программы откроет нам возможность получить макрофинансовую помощь ЕС", - заявила Маркарова 23 ноября.

Меморандум о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Украина и Еврокомиссия подписали в середине сентября текущего года. Первый транш этой суммы, в $500 млн может быть выделен сразу после получения денег от МВФ.

Также после первого транша МВФ Украина, получив гарантии Всемирного банка на $650 млн, сможет получить от $750 млн до $1 млрд для поддержки реформ. Таким образом, общий объем привлеченных Украиной средств до конца 2018 года может превысить $2,5 млрд.

Напомним, Маркарова призналась, что с МВФ обсуждается вопрос очередного повышения цены на газ.

Также мы писали, что Гройсман рассказал, когда Украина получит новый кредит от МВФ, но сумму не назвал.