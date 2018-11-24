Заместителя командира батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александра Бордюга будут судить за потерю автомата АКС-74. Об этом сообщает "Украинская ассоциация владельцев оружия".

Отмечается, что 2 августа 2018 года майор Александр Бордюг прибыл на учебу в Мелитополь для проведения учений. 15 августа он возвращался в Житомир, где расположена его военная часть. В этот день в Новобогдановке осуществлялась нагрузка военной техники в поезд, которую контролировал военный.

Автомат Бордюк оставил без присмотра в салоне внедорожника Mitsubishi L 200, откуда оружие и похитили, разбив стекло автомобиля.

Правоохранители заключили соглашение с подследственным, который полностью признал свою вину. Кавалер орденов Богдана Хмельницкого II-III степеней, участник боев за Дебальцево Александр Бордюг понесет наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком на 1 год, за вычетом в доход государства 10% от суммы денежного обеспечения. На днях житомирский суд Житомира утвердил соглашение сторон.

Как сообщала "Страна", Генштаб ВСУ готовится к обострению ситуацию на Донбассе.

Напомним также, что в зоне ООС за сутки ранены двое украинских военных.

Также "Страна" писала о том, что полиция расследует драку между экс-командиром "Схидного корпуса" и представителями "Нацкорпуса" как хулиганство.