Следствие по делу о вмешательстве России в американские выборы завершится через полгода. Об этом сообщил сенатор Ричард Берр, который возглавляет комитет по разведке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Берра, комиссия сената США, которая расследует вмешательство России в выборы, будет работать еще как минимум полгода. Ранее данного срока комиссия не сможет представить итоговый доклад. Он также отметил, что на сегодня продолжаются допросы свидетелей, и выразил сомнение в том, что следствию удастся привлечь к общественным слушаниям таких ключевых фигур, таких как Дональд Трамп-младший.

Напомним, генеральный прокурор США подал в отставку после просьбы Дональда Трампа. Дж.Сешнс был 84-м генеральным прокурором США. Этот пост он занял при президенте Трампе в феврале 2017 года. Именно при нем был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер и инициировано расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года и предполагаемом сговоре Трампа с Москвой.

Также Трамп заявлял, что это расследование вредно для США и должно быть закрыто, но подчеркивал, что не намерен закрывать его по собственной инициативе. Как сообщала "Страна", Трамп заявил, что подписал самый жесткий указ в истории на фоне скандала о вмешательстве России в выборы США.