В субботу, 24 ноября, на YouTube-канале "Страны" вышел второй выпуск проекта "Большая рубка" с Еленой Лукаш. Он посвящен символу революции достоинства - золотому батону.

"Судя по ценам, сейчас все батоны практически золотые", - шутит Елена Лукаш. Во втором выпуске проекта она предлагает свой рецепт "золотого батона" - вариацию на тему салата "шуба".

Также Лукаш напоминает зрителям историю этого артефакта. По ее словам, впервые народ увидел золотой батон в далеком 2014 году. Фото было сделано при захвате Межигорья. Говорят, он лежал на столе и был такой блестящий, вызывающий - золотой. Он сразу стал символом революции достоинства, символом захвата Межигорья и коррупции.

"У батона была сложная судьба: его сфотографировали, показали народу, назвали золотым и украли. Дело о пропаже батона расследовала Прокуратура Киевской области, и оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Следствие не нашло доказательств того, что батон был золотой", - отмечает Елена Лукаш.

Также она напоминает, что свидетели заявляли, что батон нашли в кабинете Януковича, а его вес составлял около 2 килограмм. Но это нонсенс, потому что золото - очень тяжелый металл. Золотой шар диаметром 4 мм весит 1 кг. Тонна золота - кубик, грань которого составляет всего 37 см. Таким образом, батон весил бы 14 кг, даже если бы золото было низшей пробы.

"История с украденным золотым батоном как нельзя более показательно иллюстрирует тех, кто пришел к власти: для начала соврав, а потом украв батон, а потом возглавив борьбу с коррупцией. Ведь золотой батон, который не был золотым вовсе, скорее всего, был муляжом. И из обычного муляжа сделали образ, символ, ценность. Это обычная манипулятивная практика", - заявляет Елена Лукаш.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, Елена Лукаш заявила, что идет в президенты и надела фартук. "Страна" запустила новый проект "Большая рубка".

Также мы писали, что в первом выпуске проекта Елена Лукаш рассказывала про сельдь и кандидатов под шубой.