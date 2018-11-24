Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой облгосадминистрации согласно поданному им заявлению. Текст соответствующего указа от 23 ноября опубликован на сайте главы государства.

Отметим, что 31 декабря должна официально стартовать предвыборная кампания.

Другим своим указом президент наградил Фищука орденом "За заслуги" ІІІ степени. В документе отмечается, что Фищук награжден "за весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".

Напомним, Порошенко назначил Фищука главой Черновицкой облгосадминистрации 6 января 2015 года.

Фото: depo.ua

Напомним, увольнение Фищука было согласовано на заседании Кабинета министров 24 октября. Тогда же стало известно про увольнение глав Киевской, Луганской и Черкасской областных государственных администраций.

Как сообщала "Страна", ранее Кабмин уволил замминистра юстиции Бернацкую. Также мы писали, что Порошенко уволил черниговского губернатора Кулича.