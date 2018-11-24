Вечером в пятницу, 23 ноября, в Киеве, в Деснянянском районе, произошло смертельное ДТП. Пешеход выбежал на проезжую часть, и его сбил автомобиль Hyundai. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

По данным свидетеля ДТП, мужчина, который погиб под колесами машины, - вор, похитивший у него личные вещи в торговом центре неподалеку. Свидетель заметил действия мужчины и побежал за ним. Пытаясь скрыться, вор выбежал на проезжую часть улицы Братиславской. Там его сбил Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта.

Автомобиль ударил пешехода, от чего тот упал на лобовое стекло и отлетел под машину Honda, которая стояла напротив на светофоре. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, но травмы, которые он получил, были несовместимы с жизнью.

Фото: espreso.tv

Напомним, в Киеве Lanos сбил пешехода на Харьковском шоссе.

Также мы писали, что на Воздухофлотском в Киеве пешеход попытался перебежать проспект и попал под BMW.