Президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) академик Борис Патон, которому 27 ноября исполнится 100 лет, не смог назвать имя преемника. Об этом сообщает ZN.UA.

"А разве можно заранее сказать результат демократических выборов? Особенно когда неизвестны даже имена кандидатов на должность", - сказал он в интервью, взятом накануне столетия ученого, которое отпразднуют 27 ноября.

Официально каденция Бориса Патона заканчивается в марте 2020 года.

"Представьте, что обо мне будут говорить люди, если я вам сейчас назову имя преемника? Скажут, что злоупотребляю положением, что навязываю свое мнение. Так будет неправильно. Я не имею на это ни морального, ни официального права. Два года назад мы в Академии приняли новый Устав. И в нем как раньше, так и теперь сказано, что члены Академии выбирают себе президента. На тайных выборах. Члены Академии - это более полутысячи человек. У каждого из них есть своя голова на плечах, своя позиция. Могу ли я что-то им советовать или от чего-то отговаривать? Для меня ответ тут очевиден: ничего такого я делать не могу и не буду. Когда дойдет до очередных выборов, все будут решать члены Академии", - отметил президент НАНУ.

По мнению, Патона, его преемник должен быть не просто выдающимся ученым, но и эффективным менеджером.

"Но если вас интересует, то скажу о своем видении, каким должен быть человек на этой должности. Недостаточно быть известным или выдающимся ученым. Надо быть еще хорошим руководителем, организатором науки. По-современному - эффективным менеджером. Одно дело - когда ты работаешь в администрации научно-исследовательского института, и совсем другое - когда работаешь в Президиуме всей Академии. Поверьте моему опыту, - Я помню, как был заместителем директора, а затем - директором Института электросварки. И помню, как сел в кресло президента Академии наук. Разница масштабов - разительная. Это надо понимать", - говорит он.

Кстати, Борис Патон является ровесником НАНУ, которая была создана еще гетманом Павлом Скоропадским.

Фото: НАН Украины

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