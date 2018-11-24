Зимой украинцам придется тратить больше денег на бытовые расходы. Значительно поднимется в цене коммуналка, больше придется тратить на лекарства и продукты, которые, по данным Госстата, и так значительно подорожали за минувший год. Насколько больше зимой, чем летом, должен будет потратить молодой холостой киевлянин, подсчитало издание "Сегодня".

Прежде всего, расходы повысятся за счет продуктов. Во-первых, зимой потребляется больше калорийных и мясных продуктов. Во-вторых, дорожают овощи. Так, к примеру, килограмм сала обойдется в 100 - 120 гривен; килограмм помидоров - 50 гривен. В целом, расходы на питание в холодное время года поднимаются на четверть. Таким образом, если рассчитать количество денег, которые в месяц потратит на продукты мужчина, ужинающий и завтракающий дома, получится около 3800 гривен.

Недешево обойдется и зимняя одежда. К примеру, пальто или куртка будет стоить в районе 2900—3000 грн, пуховик — 5000. Свитер — 320—350 грн, теплые брюки с начесом — 800—900 грн, шапка, перчатки и 2—3 пары шерстяных носков — еще 550—600 грн. Теплые мужские ботинки на меху обойдутся своему хозяину в 2900—3900 грн. Таким образом, мужчина, желающий приобрести новую теплую одежду, должен будет потратить 11,5—13,5 тыс. грн.

Отопление также "съест" значительную часть зимнего бюджета. Человек, проживающий в квартире в 30 кв. м, тратит только на него около 600 - 800 грн, когда на улице –20. За три месяца это дополнительно около 2000 грн. Приблизительно вдвое вырастут счета за электричество, ведь зимой световой день короче. То есть, если летом обычно хватает на месяц 90—100 кВт*ч, зимой нужно не менее 130 кВт*ч — в деньгах это примерно 157 грн вместо 81—90 грн.

Те, кто хочет привиться от гриппа, вынуждены будут выложить еще 350—400 грн. А если этап профилактики пропущен, расходы на лекарства обойдутся минимум в 600 грн.

Таким образом, в среднем, чтобы пережить три месяца зимы, среднестатистический киевлянин должен потратить около 25—27 тыс. грн. Без учета одежды, которую можно донашивать с прошлого сезона, все равно придется потратить дополнительные 5000 грн по сравнению с летом.

Напомним, по данным Госстата, еда составила более 50% расходов Украинцев.

Также мы писали, что в Украине лекарства из аптечной корзины подорожали за год на 6%.