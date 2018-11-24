В УПЦ МП отреагировали на решение Минюста отобрать у церкви Почаевскую лавру. Монастырь по-прежнему находится в пользовании этой конфессии, заявил глава юридического отдела церкви Александр Бахов у себя в Facebook.

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года", – заявил протоиерей.

По его словам, право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. "Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лаврой", - считает Бахов..

Он говорит, решение Минюста можно отменить в судебном порядке.

"Просьба ко всем заинтересованным лицам, не разжигать религиозную рознь, и воздержаться от противоправных действий в отношении верующих и братии монастыря", – призвал отец Александр.

Отметим, что Петр Порошенко вчера пообещал Томос уже на следующей неделе.

На днях наместник Святогорской Лавры Арсений призвал сторонников автокефалии уезжать в Стамбул.