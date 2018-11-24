Саудовская Аравия и ОПЕК планируют достичь компромисса в политике, чтобы удержать резко подешевевшие цены на нефть марки Brent. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, сокращение нефтедобычи будет крупным, но завуалированным. Страны-члены ОПЕК вернуться к целевым уровням по нефтедобыче, установленным в 2016 году, а Саудовская Аравия откажется от избыточной добычи.

Такое решение приведет к сокращению производства, так как добыча в Саудовской Аравии превышает целевые показатели примерно на 1 млн барр. в день. "Это все равно будет сильное сокращение, но не такое выраженное", - сказал высокопоставленный советник. Ожидается, что сокращение добычи в Венесуэле и Иране также приведет к сокращению предложения на рынке.

"Это довольно политический ход. Последнее, что хочет делать Саудовская Аравия в данный момент, - расстроить Трампа", - сказал газете советник.

Напомним, на этой неделе Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть и попросил: "Давайте пойдем еще ниже!". Президент США оказывает давление на Эр-Рияд на фоне убийства журналиста Джамала Хашогги.

Ранее "Страна" сообщала, что в следующем году цены на нефть будут зависеть от трех человек.

Как сообщала "Страна", нефть Brent упала ниже $59, после того как саудиты объявили, что добудут еще больше нефти.