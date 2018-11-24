Поддавшись на маркетинговые трюки, в "черную" пятницу, 23 ноября, народ гурьбой повалил в торговые центры столицы. Этим не могли не воспользоваться карманники, ведь плотная толпа народа - это их стихия. Все толкаются и не замечают как ловкие щипачи "чистят" их карманы.

Как стало известно "Стране" из информированных источников в МВД, вчера вечером полицию Киева в центральных районах завалили заявлениями о кражах дорогих моделей телефонов, в основном последних моделей Iphone во время совершения покупок в торговых центрах в "черную пятницу".

Только в Печерском районе выкрали в ТРЦ не менее восьми дорогих мобильных, в одном только "Гулливере" за один вечер остались без Iphone Х и 8+ четыре покупателя. Хотя в обычные дни для "Гулливера" кража двух телефонов это дневной максимум.

Среди пострадавших есть даже иностранцы. К примеру, вчера в ТРЦ "Гулливере" около 8 часов вечера украли дорогостоящий мобильник у гражданки Ливии. В одном только магазине "Страдивариус" в том же "Гулливере" лишились последних моделей Iphone двое покупателей.

Оперативники на условиях анонимности рассказывают, что при желании можно раскрыть все эти карманные кражи телефонов, ведь в ТРЦ везде есть видеонаблюдение, а для Iphone есть поисковые приложения. Не говоря уже о возможностях полиции в результате проведения негласных следственных действий установить местонахождение любого телефона. Однако сами же оперативники говорят что карманными кражами просто некогда заниматься из-за вала более серьезных преступлений.

Напомним, в "черную" пятницу из киевского автосалона угнали синий электромобиль Tesla.

Также "Страна" писала, как 23 ноября под запах перегара в Раде принимали бюджет-2019 с минимальным ростом соцстандартов, но с миллиардом для Порошенко.