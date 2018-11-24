Организация владельцев авто на европейских номерах намерена выдвинуть своего кандидата в президенты Украины.

Об этом заявил глава движения Автоевросила Олег Ярошевич. Видео с обращением размещено в Facebook.

Он заявил о частичной победе "евробляхеров" в связи с подписанием закона о льготной растаможке - по нему на ввоз в Украину "литовца" нужно будет заплатить от 1 до 3 тысяч евро.

Однако это все равно очень дорого, уверен Ярошевич. Поэтому, по его словам, к власти должен прийти человек, который вообще отменит ввозную пошлину.

"Авто Евро Сила начинает новый этап борьбы. Нужно привести к власти нового президента, поменять все ведомства и систему. Мы поддержим того, кто отменит все акцизы на автомобили из Европы, кто перестанет вывозить лес и отмывать бюджетные средства. Мы хотим найти того кандидата, который возьмет на себя эти обязательства и выполнит их", - заявил Ярошевич.

Он также пообещал, что акции протеста будут сведены к минимуму - поскольку это мешает передвижению граждан Украины.

Ранее "Страна" следила за тем, как проходил "Майдан евроблях" в Киеве и по всей Украине - во время которого было заблокировано несколько трасс.

Мы также разбирались, чем недовольны евробляхеры и готовы ли они платить за растаможку.