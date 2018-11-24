В "черную" пятницу, 23 ноября, когда в магазинах столицы проходили масштабные распродажи, из киевского автосалона во время тест-драйва угнали премиальный электромобиль Tesla Model X. Об угоне стало известно из одного из Viber-чатов, пишет "Сегодня".

Сообщается, что мужчины под видом покупателей прибыли в один из салонов и во время тест-драйва просто скрылись на Tesla Model X 75D синего цвета. Электрокроссовер Tesla Model X был в комплектации 75D. Машина была на львовской регистрации.

Согласно данным пользователей Facebook, электромобиль был на номерах ВС 4080 НI.

Как сообщает сайт AUTOGEEK, угонщики прозванивали в несколько автосалонов Киева в течение дня и предлагали обмен электромобиля на дорогую яхту. Судя по объявлению на auto.ria, данный электромобиль может стоить около 85 000 долларов.

Также стало известно, что обмен предлагали на вот этот катер:

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