Власть активизировала атаку на Почаевскую ларву - одну из главных святынь УПЦ МП в Украине. Минюст отменил решение о передаче храмового комплекса в пользование Украинской православной церкви.

Показательно, что произошло это накануне синода Константинопольской церкви, который начнется 27 ноября и будет решать вопросы по автокефалии для Украины.

Уже из этого видно, что для украинской власти вопрос Томоса и экспроприации храмов у самой большой православной конфессии - практически одно и то же.

Решение Минюста в этом смысле ставит жирный крест на заверениях властей - от Порошенко до Авакова - что насильственного захвата храмов не будет. Под них только что начали подводить юридическую базу.

После этого реакцию верующих, которых придут защищать Лавру от новых хозяев (это будет, судя по всему, создаваемая сейчас поместная церковь) предугадать нетрудно.

Почему в Киеве решились на такой шаг, не дождавшись даже создания ЕПЦ - разбиралась "Страна".

Как все начиналось

Уже после начала процесса по Томосу весной 2018 года начались первые телодвижения по пересмотру собственности УПЦ МП.

Минкульт издал формуляр, который предписывал провести инвентаризацию церковных ценностей в храмах, которые арендованы у государства. Это церкви и монастыри, расположенные в государственных заповедниках или являющиеся памятниками культуры.

Интересно, что проверке подлежал только Московский патриархат - хотя во владении того же Киевского есть немало церквей, представляющих несомненную культурную ценность. Например, София или Владимирский собор, а также Выдубический монастырь.

Это уже было неприкрыто-заангажированным актом госчиновников против крупнейшей православной церкви страны.

Параллельно глава УПЦ Киевского патриархата Филарет открыто говорил о том, что новой поместной церкви, которую он планирует возглавить, будут переданы главные лавры - и Почаевская, и Киево-Печерская.

Атака на Почаев

Что касается Почаева, то здесь взялись за дело особенно серьезно. Скорее всего потому, что лавра находится в Тернопольской области - далеко от центра и в регионе, где преобладают националистические настроения.

Здесь, видимо, власти задумали обкатку сценария по экспроприации собственности УПЦ.

В ноябре полиция Тернопольской области открыла уголовное производство - по факту передачи сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры в пользование Украинской православной церкви.

"Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК Украины, по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области", - заявили тернопольские копы.

Инициатором открытия производства стал Минкульт - от лица своего же Почаевского государственного заповедника. Он потребовал отменить решение о госрегистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры - и привлечь регистратора к ответственности.

23 ноября комиссия Минюста удовлетворила жалобу заповедника и отменила перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской Лавры. Таким образом был сделан первый юридический шаг к тому, чтобы изгнать УПЦ из Почаевской лавры.

Реакция УПЦ и РПЦ

В Украинской православной церкви считают, что Лавра по-прежнему за ними. Это следует из договора 2003 года, заявил глава юридического отдела церкви Александр Бахов у себя в Facebook. А решение Минюста можно отменить в суде.

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года", – заявил протоиерей.

По его словам, право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. "Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лаврой", - считает Бахов..

Он говорит, решение Минюста можно отменить в судебном порядке.

"Просьба ко всем заинтересованным лицам, не разжигать религиозную рознь, и воздержаться от противоправных действий в отношении верующих и братии монастыря", – призвал отец Александр.

Заявление Русской православной церкви звучало более жестко. Там заявили, что решение комиссии Минюста говорит о начале масштабного давления на УПЦ.

"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", - сказал "Интерфаксу" замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов

Он напомнил, что президент Украины говорил о добровольном характере присоединения общин к создаваемой в стране единой церкви.

По его словам, "монахов в ней будет раз-два и обчелся", в то время как в Почаевской лавре их сейчас больше, "чем у раскольников разных мастей на всю Украину".

"Уничтожение монашества". Реакция братии Лавры

На следующий день после решения Минюста последовало и обращение братии Почаевской Лавры. Там пока не сказано о сопротивлении - хотя такие намеки уже звучали раньше.

Братия заявила, что "украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью". Монахи напомнили, что новая церковь, которую пытались создать большевики, не просуществовала и 30 лет.

"К сожалению, новые партийные лидеры не помнят уроков истории", - заявили в Лавре.

Более предметно нынешние юридические войны в Почаеве комментируют так:

"Почаевский городской совет отказался выполнять законное решение суда, обязывающее передать Свято-Успенской Почаевской Лавре земельные участки для обслуживания братских корпусов.

В настоящее время комиссия Министерства юстиции Украины в ответ на жалобу Министерства культуры Украины, аннулировала реестрацию договора на право пользования Успенским собором, Троицким собором, Монастырскими кельями, Колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами. Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей.

Считаем, что аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел.

В контексте лишения права пользования речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников – людей, которые отказались от мира и всю свою жизнь посвятили служению Богу.

Вынуждены констатировать, что, в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие - уничтожение монашества на территории западной Украины".

Что означает решение Минюста

Последовательное наступление на Почаевскую лавру явно готовит почву для ее силового захвата - на Западной Украине это привычное явление. При помощи националистов идет ползучий "отжим" храмов в пользу Киевского патриархата.

Однако с Почаевым все сложнее - это одна из святынь УПЦ МП и вообще православия. А после старта процесса по Томосу власти Украины неоднократно заверяли, что никакого насилия в отношении храмовой собственности не будет.

Теперь получается, что власть действует вопреки своим обещаниям.

Об этом уже говорит и оппозиция, предупреждая об угрозе церковной войны.

"Затевая вопрос о "предвыборном томосе", Порошенко заверял, что никто не будет забирать церковные сооружения УПЦ и не будет силой принуждать священников переходить в угодные режиму патриархаты, - заявил лидер "Оппозиционной платформы За життя" Юрий Бойко. - На деле же мы видим, что эти обещания, как и все прочие, были цинично нарушены. Сегодня вопрос стоит критически: либо насилие над украинским Православием будет остановлено, либо завтра страна может погрузиться в огонь церковной войны и ненависти".

27-28 ноября в Стамбуле пройдет очередной Синод. На нем Вселенский патриарх Варфоломей должен озвучить новые детали предоставления Томоса украинской церкви - так, по крайней мере, считает президент Петр Порошенко. Из его слов даже можно сделать вывод, что на следующей неделе Киев получит автокефалию.

Хотя пока в Украине Томос некому вручать. В Украине еще не прошел объединительный собор церквей, под который пока, похоже, нету кворума: в УПЦ МП почти нет архиереев, согласных перейти в новую церковь. А одно из главных условий вселенского патриархата - чтобы на Соборе присутствовали и иерархи канонической церкви.

И усилия Порошенко их собрать остались тщетными - большая часть епископата во главе с митрополитом Онуфрием даже отказалась встречаться с президентом.

А те митрополиты, которые благоволят к автокефалии, уже столкнулись с сопротивлением в своих епархиях - особенно это заметно по Виннице, где правит лояльный к Порошенко митрополит Симеон.

В этом неприятном для властей контексте от Синода в Константинополе они ждут каких-то решений, которые смогут ускорить проведение собора "в любом виде". Ведь Порошенко нужно успеть получить Томос еще до выборов. А подавляющее большинство епископов главной православной церкви страны на этот собор не является.

Таким образом атака на Почаев может означать смену тактики властей - которые если не уговорами, то уже конкретными угрозами хотят заставить епископат УПЦ поверить, что "все серьезно" и с храмами все равно придется расстаться.

А вот решится ли власть на действительно силовую атаку против Почаевской братии - это пока большой вопрос. Ведь это может вызвать действительно кровавое противостояние. Вряд ли верующие УПЦ МП будут спокойно смотреть, как их монахов изгоняют с намоленных мест. Тем более, что даже на Западной Украине у УПЦ есть крепкое ядро верующих, которые уже показали как могут консолидироваться вокруг Почаевского монастыря во время масштабного Крестного хода в 2016 году.

И если конфликт станет серьезным, то процесс Томоса может и забуксовать: религиозная война - не лучшая реклама для автокефалии.

Поэтому движения по Почаеву пока выглядят как "последнее предупреждение" непокорному епископату УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием.

Предупреждение, которое может быстро перерасти в casus belli - повод к войне вокруг святыни.