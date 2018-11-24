"Завод стоит". На Одесском припортовом остановили работу из-за невыплаты зарплат
На Одесском припортовом заводе начались задержки с выплатой заработной платы, из-за чего работники железнодорожного цеха сообщили руководству о прекращении выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает "Радио Свобода".
"В связи с нарушением трудового законодательства (невыплатой заработной платы, согласно коллективному договору 06.11.2018) доводим до вашего сведения, что в случае невыплаты заработной платы 23 ноября переменный коллектив железнодорожного цеха прекращает обслуживание "ОПЗ" и контрагентов "Дельта Вилмар" и "Бориваж".
В дальнейшем требуем своевременной выплаты заработной платы", - говорится в письме председателя профсоюзного комитета ОПЗ от железнодорожного цеха, которое подписали более 50 человек.
Письмо работников ОПЗ к руководству предприятия, 23.11.2018
Директор Одесского припортового завода Сергей Назаренко отметил, что зарплату постараются выплатить до конца месяца, о чем люди проинформированы. По его словам, люди на работу в понедельник выйдут и будут работать.
"Причина задержек - в том, что завод стоит. Речь идет о сумме в 18 миллионов гривен, но мы ее найдем. Завод стоит, но работают определенные подразделения, такие как цеха перегрузки, и из-за задержек судов происходит опоздание поступления средств", - сказал Назаренко.
Председатель цеховой профсоюза Илья Юрченко при этом отметил, что работники не получают заработной платы уже три недели, а до этого задержки начинались с пяти дней. По его словам, многие вынуждены жить на кредитные средства, к тому же увольняются ценные специалисты.
"Если честно, поддерживаю железнодорожный цех в том, что они делают. На самом деле они имеют влияние на ситуацию. У нас же завод ничего не производит сейчас, доход приносят два цеха: перегрузки аммиака и железнодорожный цех. Все остальные цеха работают, но не производят продукцию. Сейчас проводим ремонтные работы и готовимся к консервации, чтобы трубы не порвало от морозов. То есть люди работают иногда даже больше, но зарплату не получают", - подчеркнул Илья Юрченко. Он добавил, что как к представителю профсоюза к нему уже обращаются сотрудники, которым не хватает средств на полноценное питание.
Директор ОПЗ Сергей Назаренко на вопрос, что может изменить такую ситуацию, отметил, что предприятие подписало контракт на работы, до конца недели должна пройти оплата по переработке и завод будет готовиться к пуску. Сейчас на Одесском припортовом заводе остановлено производство аммиака и карбамида.
Напомним, стартовая цена Одесского припортового завода для дальнейшей приватизации в этом году составила 54 млн долларов США, что в 10 раз ниже цены трехлетней давности.
Ранее "Страна" сообщала, что Одесский припортовый завод остановил работу из-за отсутствия газа.
Также Одесский припортовый завод возобновил работу на давальческом газе спустя месяцы простоя.