На Одесском припортовом заводе начались задержки с выплатой заработной платы, из-за чего работники железнодорожного цеха сообщили руководству о прекращении выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В связи с нарушением трудового законодательства (невыплатой заработной платы, согласно коллективному договору 06.11.2018) доводим до вашего сведения, что в случае невыплаты заработной платы 23 ноября переменный коллектив железнодорожного цеха прекращает обслуживание "ОПЗ" и контрагентов "Дельта Вилмар" и "Бориваж".

В дальнейшем требуем своевременной выплаты заработной платы", - говорится в письме председателя профсоюзного комитета ОПЗ от железнодорожного цеха, которое подписали более 50 человек.

Письмо работников ОПЗ к руководству предприятия, 23.11.2018

Директор Одесского припортового завода Сергей Назаренко отметил, что зарплату постараются выплатить до конца месяца, о чем люди проинформированы. По его словам, люди на работу в понедельник выйдут и будут работать.

"Причина задержек - в том, что завод стоит. Речь идет о сумме в 18 миллионов гривен, но мы ее найдем. Завод стоит, но работают определенные подразделения, такие как цеха перегрузки, и из-за задержек судов происходит опоздание поступления средств", - сказал Назаренко.

Председатель цеховой профсоюза Илья Юрченко при этом отметил, что работники не получают заработной платы уже три недели, а до этого задержки начинались с пяти дней. По его словам, многие вынуждены жить на кредитные средства, к тому же увольняются ценные специалисты.

"Если честно, поддерживаю железнодорожный цех в том, что они делают. На самом деле они имеют влияние на ситуацию. У нас же завод ничего не производит сейчас, доход приносят два цеха: перегрузки аммиака и железнодорожный цех. Все остальные цеха работают, но не производят продукцию. Сейчас проводим ремонтные работы и готовимся к консервации, чтобы трубы не порвало от морозов. То есть люди работают иногда даже больше, но зарплату не получают", - подчеркнул Илья Юрченко. Он добавил, что как к представителю профсоюза к нему уже обращаются сотрудники, которым не хватает средств на полноценное питание.

Директор ОПЗ Сергей Назаренко на вопрос, что может изменить такую ​​ситуацию, отметил, что предприятие подписало контракт на работы, до конца недели должна пройти оплата по переработке и завод будет готовиться к пуску. Сейчас на Одесском припортовом заводе остановлено производство аммиака и карбамида.

Напомним, стартовая цена Одесского припортового завода для дальнейшей приватизации в этом году составила 54 млн долларов США, что в 10 раз ниже цены трехлетней давности.

Ранее "Страна" сообщала, что Одесский припортовый завод остановил работу из-за отсутствия газа.

Также Одесский припортовый завод возобновил работу на давальческом газе спустя месяцы простоя.