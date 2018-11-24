Сегодня, 24 ноября, в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора – погибших в результате голода крестьян советской Украины в 1932-1933 годах, который в Украине и ряде других стран признали геноцидом украинского народа. В столице в этот день пройдут традиционно мероприятия с участием властей и другие акции.

Мероприятия у мемориала жертв Голодомора

15:20 - возле мемориала жертв Голодомора начнутся Национальные памятные мероприятия.

16:00 - общенациональная акция "Зажги свечу". Всем украинцам предлагают почтить память жертв голодомора минутой молчания и зажечь дома на подоконнике свечу, напоминают в Украинском институте национальной памяти.

В информационной кампании используются хэштеги: #Голодомор85, #Holodomor85, а также лозунги: "Мы помним! Мы - сильные!", "Украина помнит! Мир признает".

Напомним, международная акция "Зажги свечу памяти" началась в Киеве 1 сентября и в течение 85 дней проходила в 85 уголках мира. Цель акции - объединить украинцев всего мира и иностранных граждан для памяти об одном из крупнейших преступлений в истории человечества ХХ века. Публичное мероприятие завершится в Киеве 24 ноября 2018 года, в День памяти жертв Голодомора.

Также украинский институт национальной памяти к этому дню опубликовал ролик, который призывает отдать дань уважения погибшим.

"Смотреть в глаза ужасной правде"

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook: "Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - извергами против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, причиненных коммунистическим режимом на украинских землях". Он также добавил, что "цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но такая необходимая правда стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку".

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Преступление без срока давности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсмана написал: "85 лет назад руководство СССР допустило геноцид против украинского народа. Миллионы людей стали жертвами голодомора, искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности".

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что "искусственный голод в Украине - настоящий геноцид украинского народа – одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным". Глава СНБО отметил, что "сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль".

Свеча горит сегодня и на телеэкранах

Сегодня на экранах телеканалов и радиостанций раз в два часа будут передавать информацию о дне памяти жертв Голодомора. В этот день прекращают трансляцию комедийных, эротических фильмов, юмористических передач. Во время телетрансляции необходимо размещать на экране горящую свечу. Объявляется минута молчания. Также будут проведены траурные мероприятия в Зале памяти Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", в которых примут участие и представители органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, духовенства и иностранных гостей.

Напомним, в связи с мероприятиями по случаю 85-й годовщины Голодомора в Киеве с 20:00 23 ноября и 24 ноября временно ограничат движение в центре.

Как сообщала "Страна", в киевском метро появился поезд, посвященный Голодомору.