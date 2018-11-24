В субботу, 24 ноября, на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской Daewoo Lanos сбил пешехода. ДТП произошло около 4:30. Об этом сообщает "Информатор".

Lanos двигался со стороны станции метро "Бориспольская". По словам водителя, он ехал во втором ряду на зеленый сигнал светофора. В правом ряду двигался другой автомобиль, который резко затормозил и перед ним выскочил пешеход. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, после чего он остался лежать на земле. Медики, которые приехали на место происшествия, констатировали у него открытый перелом голени.

По словам патрульных, пешеход находился в нетрезвом состоянии. Мужчину забрала "скорая помощь", его жизни ничего не угрожало. Место аварии обтянули оградительной лентой. На месте работал экипаж патрульной полиции, детали происшествие установит следственно оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

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