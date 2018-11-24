В районе проведения операции Объединенных сил противник 11 раз открывал огонь по позициям украинских войск, дважды применив запрещенное вооружение, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечается, что в течение минувших суток противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

Сообщается, что сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Опорные пункты ВСУ возле Троицкого противник обстреливал противотанковыми управляемыми ракетами и из 120-мм минометов, также в этом районе зафиксировано выстрелы из ПТРД.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в зоне проведения Операции объединенных сил погиб офицер разведки, майор Вооруженных сил Украины Виталий Кузнецов из Ивано-Франковска. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Ранее "Страна" сообщала, что двух погибших на Донбассе украинских военных посмертно представят к государственным наградам.

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