Немецкий канцлер Ангела Меркель во время последнего визита в Киев якобы заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5-8 лет.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко в эфире телеканала "Прямой".

"Госпожа Меркель во время визита в Киев – а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известный всем – впервые сказала примерный срок, звучал срок 5-8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", - подчеркнул Кононенко.

Отметим, что на официальном брифинге с Петром Порошенко, а позже - на встречах с главами фракций и студентами, таких обещаний не звучало. Поэтому Кононенко скорее всего имеет в виду некие высказывания Меркель, сделанные за закрытыми дверями.

Если, конечно, они вообще имели место. Поскольку официальная позиция Евросоюза - это европерспектива Украины в отдаленном будущем. При этом, отметим, что сама Меркель недавно заявила о конце своей политической карьеры. То есть, она вряд ли могла давать какие-то обещания украинской власти - через 5-8 лет ее уже не будет в руководстве Германией.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко пообещал членство Украины в ЕС уже через несколько лет и заявил, что "школьники будут жить в Евросоюзе".

Напомним также, что ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз станет полным после вступления в него стран Западных Балкан.