Сегодня, 24 ноября, в Украине прохладнее всего будет на востоке страны - ночью температура опустится до -11, днем ​​до -4. Ветер прогнозируют юго-западный, до 5-10 м/с. В западных регионах страны ожидается снег. Об этом ообщает "Укргидрометцентр".

Жители западной Украины будут наслаждаться малооблачной погодой без осадков. Снег возможен только на территории Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей. Ночью -4...-6 мороза, днем ​​от 0 до +2 тепла. На Закарпатье — до +7.

В Карпатах в эту субботу синоптики обещают снег. Температура опустится до -5...-7 ночью, от -1 до +1 днем. На севере ночью ожидается -5...-7, -2...-4 днем. Без осадков, переменная облачность. В центральных областях сегодня также будет морозно. Ночью -6...-8, днем ​​-2...-4. Без осадков, облачно. На юге Украины стоит приготовиться к ощутимым "минусам". Ночью -5-7 мороза, днем ​​от 0 до +2 тепла.

На территории Крымского полуострова 24 ноября будет солнечно и без осадков. Ночная температура -5...-7 мороза, днем ​​от 0 до +2 тепла. Погода в Киеве 24 ноября ожидается холодная и сухая. Ночью в столице -5...-7 мороза, днем ​​-2...-4.

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории Украины, самым холодным этот день в Киеве был в 1998 году: -15.4; а самым теплым в 1926 +14.1 градусов

Синоптики сообщают, что антициклон прекратит определять погодные условия в Украине уже в это воскресенье. 25 ноября украинцам стоит готовиться к осложнениям погодных условий - сильным осадкам, гололеду, порывистому ветру.

Фото: meteo.gov.ua

"Вследствие влияния активного циклона днем ​​26 ноября и суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской облатях, а также на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. 27 ноября в южных и центральних областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Фото: Український гідрометцентр/facebook.com

По прогнозу Укргидрометцентра, в горах ожидается снеголавинная ситуация, местами уровень осадков даже будет достигать 30 сантиметров.

"В результате прохождения по территории Карпат активного циклона ожидается: 25 ноября - дождь, который перейдет в мокрый снег. 26-27 ноября – мокрый снег, сильный снег. Прирост снежного покрова составит: в горах – 10-20 см, в высокогорье – до 30 см", – сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/lavyny.official

Напомним, синоптики назвали регионы, где в Украине пройдут сильные снегопады.

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