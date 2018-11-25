Рак легких занимает лидирующую позицию среди онкологических заболеваний в мире. Высокая заболеваемость на него наблюдается и в Украине.

На ранних стадиях этот вид рака чаще всего протекает бессимптомно, в то же время на начальных стадиях лечение является наиболее эффективным, написал на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Чаще всего от рака легких умирают курильщики. Люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще получают рак легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят. Чем дольше и чаще вы курите, тем выше риски. Вредны в этом случае не только сигареты, но и сигары и трубки. Пассивные курильщики также попадают в зону риска", - говорится в ее сообщении.

Поэтому первый совет Супрун, чтобы избежать рака легких - не курить. Если курите или недавно бросили эту вредную привычку, говорит она, стоит проходить обследование и консультироваться с врачом.

Основной метод такой диагностики - рентгенологическое исследование, которое поможет выявить проблему на ранней стадии. Рак легких можно определить с помощью КТ исследования (компьютерная томография).

"Данные исследований свидетельствуют, что КТ может быть эффективным методом для обнаружения рака легких. В частности, на основе этих данных могут быть внесены изменения к рекомендациям по выявлению болезни", - говорит Супрун.

Кроме того, рак легких могут спровоцировать загрязненный воздух и окружающая среда. Ранее ученые выяснили, что запрет на курение в общественных местах не только защищает пассивных курильщиков от развития рака легких, но и заметно снижает средний уровень «верхнего» артериального давления.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Как сообщала "Страна", ранее Супрун рассказала украинцам о правилах, как обезопасить себя от ДТП.

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Мы писали, что Супрун объяснила украинцам, как правильно принимать антибиотики, допивать и не делиться.