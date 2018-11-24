Жертвой увольнения, вызвавшего серьезный резонанс в рядах прокурорских работников, стала прокурор прокуратуры Донецкой области - Наталья Солдатова со стажем работы более 18 лет.

Прокурорская квалификационно-дисциплинарная комиссия докопалась до ее "лайков" в социальной сети "Одноклассники", где она якобы ставила отметки "считает классным" под публикациями, пропагандирующими идеи раскола Украины, нахваливающими "ДНР" и коммунистический строй.

Изобличил "вражескую лазутчицу" прокурор Генеральной прокуратуры из отдела Руслана Кравченко - обвинителя Януковича. Как этот изобличитель сам оказался в сети "Одноклассники" (в Украине она заблокирована) - непонятно. Но, проявив "гражданскую бдительность", он аккуратно заскриншотил "опасные лайки", передав эти распечатки в прокуратуру Донецкой области для проведения служебного расследования.

В результате разбирательств прокурор Донецкой области написал жалобу на подчиненную - Наталью Солдатову в квалификационную комиссию прокуроров с требованием ее уволить. Пикантности ситуации прибавил тот факт, что в это время Солдатова пребывала не при исполнении служебных обязанностей, а в отпуске по уходу за ребенком до 2019 года. Однако суровый руководитель решил не жалеть кормящую мать.

Изначально член КДКП Архипов составил вывод об отсутствии дисциплинарного проступка в действиях прокурора Солдатовой. Он учел ее письменные объяснения, что страницу в "Одноклассниках" завела давно, но ничего там в последнее время не постила и кто там мог понаставлять "лайков" под пропагандистскими публикациями понятия не имеет.

Может взломали страницу, может малолетняя дочь поклацала на компьютере. Однако 14 ноября комиссия прокуроров все-таки собралась и проголосовала за увольнение декретной прокурорши Натальи Солдатовой за то, что опорочила своими "лайками" честь сотрудника прокуратуры.

В рядах прокуроров это решение вызвало явное недоумения и в закрытых группах призывают защитить коллегу от произвола "прокурорской инквизиции". С полным текстом этого решения КДКП можно ознакомиться по ссылке

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ хочет следить за лайками в социальной сети за 42 тысячи гривен, а также о том, что Порошенко посчитал лайки в его посте о евробляхах признаком правильного движения страны.