Полиция Перемышля начала расследование в связи с обнаружением наклейки с гербом Украины на автомобиле преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого.

Об этом пишет Nowiny24.pl.

17 ноября житель Перемышля Томаш заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением тризуба на заднем бампере. Обвинение заключалось в том, что тризуб был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном.

"Вызвали местную полицию для которой ситуация стала определенным "менингитом", ведь есть явное нарушение всех дорожных правил со стороны их гражданина, а с другой стороны этот гражданин предъявляет нам обвинение в преступлении согласно новому варианту польского закона о запрете тоталитаризма, за которым якобы запрещается и определенная украинская символика. Для полиции и их местного эксперта стало проблемой идентификации сути дела, мы потратили несколько часов на разные описания и объяснения. Частно полиция попросила снять знак, мол, вам могут повредить авто на паркинге", - рассказал Кульчицкий в своем Facebook.

Полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении совершения преступления по части 1 статьи 256 уголовного кодекса Польши. Кульчицкого допросили как свидетеля. Наклейку с автомобиля он таки снял.

Во вторник, 20 ноября, полиция начала официальное расследование дела. Кульчицкий также подал заявление в полицию. Он рассказал, что обратился к генеральному консулу в Люблине Василию Павлюку по поводу этого инцидента и готовит такие же обращения в украинский МИД и другие ведомства, пишет Zaxid.net. Ранее сообщалось, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

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