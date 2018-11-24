Сегодня днем, 23 ноября, в Черновцах произошла смертельная авария: грузовик на тротуаре сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.

Инцидент произошел около 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщала "Страна", ранее под Днепром пьяный водитель сбил беременную женщину и ее двухлетнего сына. В результате наезда 31-летняя женщина, которая находится на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы.

Ранее в аварии на заснеженной трассе под Черкассами погибли два человека.

Также было опубликовано видео, как трамвай протаранил маршрутку в Запорожье, где пострадали 5 человек.