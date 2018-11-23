В Киеве банальный конфликт коммунальщиков перерос в настоящую драку на разобранном дорожном полотне. Двое мужчин в оранжевых жилетах устроили потасовку, во время которой повалялись в грязи. Такое видео появилось в Telegram канале "Kyiv LIVE".

"Это надо видеть! Среди коммунальщиков разгорелись настоящие страсти и они решили положить не асфальт, а друг друга. Начистили друг другу рожи, повалялись в грязи и – к работе. Теперь понятно, почему улицы ремонтируются через одно место и с перекошенными рожами", – прокомментировали видео пользователи.

На ролике видно, что двух коммунальщиков разнял третий. После этого мужчины втроем приступили к выполнению своей работы.

Видео: youtube.com/

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве возле метро Харьковская произошла массовая драка с поножовщиной.

Мы писали, что в харьковском ресторане произошла кровопролитная драка, посетители не сошлись в музыкальных вкусах.

Ранее после драке со стрельбой в Киеве полиция открыла дело, но задержанные отрицают причастность.