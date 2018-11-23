Синоптик сообщила о ближайшей метеорологической перспективе Киева
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается начиная с выходных и до четверга-пяницы будущей недели в Киеве.
"Суббота - холодно и сухо. Воскресенье - придется атмосферный фронт и принесет мокрый снег, который потом перейдет в дождь. Потеплеет. На дорогах будет невесть что, осторожно. Понедельник - осадки и относительно теплая погода удержатся. Со вторника в Киеве начнет прояснять, осадки прекратятся, начнет усиливаться мороз до умеренного. До следующей недели стоит подготовить явно теплую одежду, обувь, утеплить существеннее дома. Пугаться не стоит и говорить об аномальных холодах - тоже.
Но выскакивать, например, в последующие четверг-пятницу в кроссовках на босу ногу или с голой шеей или поясницей не стоит - даже воробьи будут смеяться", - написала она.
Фото: facebook.com/
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