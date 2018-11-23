Украденный из ангара в селе Божковское в Полтавской области самолет АН-2, который в народе зовут "кукурузник", скорее всего покинул его по частям. Именно такой вывод следует из сообщения пресс-службы Национальной полиции Полтавской области.

Сообщается, что 43-летний мужчина обратился в местную полицию и признался, что оставил в арендованном ангаре самолет, шесть комплектов навесного оборудования к нему, а также неисправный двигатель. Однако во время последнего визита мужчина обнаружил, что ангар пуст.

По предварительным данным полиции, неизвестные распилили самолет на металл непосредственно в ангаре. Сумма ущерба составляет более 1 миллиона гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).

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