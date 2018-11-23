На координационном совещании в Министерстве внутренних дел Украины обсудили вопросы фотографирования на документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, для некоторых категорий лиц, сообщает пресс-служба МВД.

В МВД поступали и поступают многочисленные обращения по вопросам, с которыми сталкиваются представители разных вероисповеданий при фотографировании для оформления документов, удостоверяющих их личность, в частности паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу, вида на постоянное или временное проживание и удостоверений беженцев или лиц нуждающихся в дополнительной защите и тому подобное.

Дело в том, что действующим на сегодняшний день государственным стандартом установлено, что фотографирование для паспортов осуществляется без головных уборов, что вызывает вопросы у представителей некоторых религиозных конфессий.

"Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса в масштабах Украины, лежит исключительно в плоскости изменения стандартов ", - отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

МВД вместе с ГМС настроены на разрешение проблемы, которая остро стоит для некоторых представителей религиозных течений и конфессий, заявил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. С изменением Государственного (национального) стандарта будет достигнуто принципа соблюдения установленных ІСАО обязательных и факультативных элементов идентификации личности с учетом особых случаев фотографирования.

Министерство внутренних дел совместно с Государственной миграционной службой обратилось в ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" с просьбой пересмотреть стандарты фотографирования на документы.

Генеральный директор ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" подтвердила, что Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом микрографии, на который возложено осуществление функций секретариата технического комитета стандартизации, поддержано необходимость пересмотра ДСТУ 1303-94 , учитывая его несоответствие развития современных технологий, и отметила, что просмотр этого стандарта включены в план работы института.

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