Перед выходными два десятка улиц Киева остались без холодной воды. Полный список адресов
Сегодня, 23 ноября, без воды остались почти 20 улиц Киева из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".
"Аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.
Так, водоснабжение отсутствует по адресам:
- Крутой спуск, 7
- ул. Осиповского, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19А, 19Б;
- пер. Артезианский, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 13;
- ул. Рылеева, 23;
- ул. Большая Васильковская, 134;
- ул. Данила Щербакивского, 57;
- ул. Кучмин Яр, 44, 44А;
- ул. Саратовская, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;
- ул. Януша Корчака, 20 23/21, 28/2;
- ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;
- ул. Толбухина, 9;
- пер. Баумана, 4, 6, 8;
- л. Ольжича, 7, 11;
- ул. Шепетовская (частные дома);
- ул. Шевченко, 149 - 193;
- ул. Владимира Покотило, 1, 3;
- пр-т. Леся Курбаса, 5Б;
- ул. Механизаторов, 1;
- ул. Петра Радченко, 1 - 17;
- ул. Борщаговская, 126.
Также сообщается, что ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.
Как сообщала "Страна", из-за масштабного ремонта до конца недели в разных районах Киева не будет холодной воды.
Ранее стало известно, износ сетей водоснабжения более 50%. Украина может остаться без воды, - "Укрводоканалэкология"
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