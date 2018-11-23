Сегодня, 23 ноября, без воды остались почти 20 улиц Киева из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

"Аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.

Так, водоснабжение отсутствует по адресам:

Крутой спуск, 7

ул. Осиповского, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19А, 19Б;

пер. Артезианский, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 13;

ул. Рылеева, 23;

ул. Большая Васильковская, 134;

ул. Данила Щербакивского, 57;

ул. Кучмин Яр, 44, 44А;

ул. Саратовская, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;

ул. Януша Корчака, 20 23/21, 28/2;

ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;

ул. Толбухина, 9;

пер. Баумана, 4, 6, 8;

л. Ольжича, 7, 11;

ул. Шепетовская (частные дома);

ул. Шевченко, 149 - 193;

ул. Владимира Покотило, 1, 3;

пр-т. Леся Курбаса, 5Б;

ул. Механизаторов, 1;

ул. Петра Радченко, 1 - 17;

ул. Борщаговская, 126.



Также сообщается, что ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.

Как сообщала "Страна", из-за масштабного ремонта до конца недели в разных районах Киева не будет холодной воды.

Ранее стало известно, износ сетей водоснабжения более 50%. Украина может остаться без воды, - "Укрводоканалэкология"