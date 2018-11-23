В субботу, 24 ноября, над Украиной еще будет царить антициклон, поэтому повсеместно ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -4 -11 градусов, днем от 0 до -4 градусов, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому 25 ноября на Западе, Севере и местами в центральных областях пройдут мокрый снег и дождь, усложнится ситуация на дорогах. Осторожно, кто в путешествии! На юге и востоке - без осадков. Потеплеет в воскресенье днем до 0 +5 градусов. На Западе Украины даже до +5 +7 градусов, а на юге до +5 +9 градусов", - обещает Диденко.

В Киеве суббота будет сухая и морозная, воскресенье - с мокрым снегом, который перейдет в дождь, а также с потеплением на 2-4 градуса. Такая погода принесет существенные скачки атмосферного давления, предупредила синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптики предупреждают жителей западных областей Украины о снежной субботе.