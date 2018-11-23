Очередной, 16-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начался ничьей лидера национального первенства донецкого "Шахтера" и ФК "Львов".

Поединок на ОСК "Металлист" в Харькове "Шахтер" - "Львов" завершился без голов - 0:0, сообщает Укринформ.

"Шахтер" прервал выигрышную серию из четырех матчей в чемпионате Украины.

Второй игровой день тура в субботу, 24 ноября, продолжат параллельные противостояния - между львовскими "Карпатами" и черниговской "Десной" (встречу в 14.00 покажет телеканал ZIK), ФК "Мариуполь" и полтавской "Ворсклой" (14.00, "Футбол 2").

В воскресенье, 25 ноября, сыграют донецкий "Олимпик" и луганская "Заря" (14.00, "Футбол 1"), одесский "Черноморец" и ФК "Арсенал-Киев" (17.00, "Футбол 1"), ФК "Александрия" и киевское "Динамо" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение:

"Шахтер" - 41 очко (после 16-ти игр),

"Динамо" - 32 (15),

"Александрия" - 30 (15),

"Ворскла" - 24 (15),

"Заря" - 21 ( 15),

"Десна" - 20 (15),

"Мариуполь" - 20 (15)

"Львов" - 19 (16),

"Карпаты" - 16 (15),

"Олимпик" - 16 (15),

"Черноморец" - 9 (15),

"Арсенал-Киев" - 7 (15).

Как сообщала "Страна", игрок Шахтера, который родился в XXI веке рассказал, что попал в большой футбол через танцы.

Мы писали, что в перерыве матча Шахтер - ФК Львов дрон доставит на трибуны футбольный мяч для счастливчика

Ранее стало известно, что Шахтер создает футбольную команду для девочек.