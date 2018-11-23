Лидер чемпионата Украины "Шахтер" потерял очки на своем поле в поединке с ФК "Львов"
Очередной, 16-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начался ничьей лидера национального первенства донецкого "Шахтера" и ФК "Львов".
Поединок на ОСК "Металлист" в Харькове "Шахтер" - "Львов" завершился без голов - 0:0, сообщает Укринформ.
"Шахтер" прервал выигрышную серию из четырех матчей в чемпионате Украины.
Второй игровой день тура в субботу, 24 ноября, продолжат параллельные противостояния - между львовскими "Карпатами" и черниговской "Десной" (встречу в 14.00 покажет телеканал ZIK), ФК "Мариуполь" и полтавской "Ворсклой" (14.00, "Футбол 2").
В воскресенье, 25 ноября, сыграют донецкий "Олимпик" и луганская "Заря" (14.00, "Футбол 1"), одесский "Черноморец" и ФК "Арсенал-Киев" (17.00, "Футбол 1"), ФК "Александрия" и киевское "Динамо" (19.30, "Футбол 1").
Турнирное положение:
- "Шахтер" - 41 очко (после 16-ти игр),
- "Динамо" - 32 (15),
- "Александрия" - 30 (15),
- "Ворскла" - 24 (15),
- "Заря" - 21 ( 15),
- "Десна" - 20 (15),
- "Мариуполь" - 20 (15)
- "Львов" - 19 (16),
- "Карпаты" - 16 (15),
- "Олимпик" - 16 (15),
- "Черноморец" - 9 (15),
- "Арсенал-Киев" - 7 (15).
Как сообщала "Страна", игрок Шахтера, который родился в XXI веке рассказал, что попал в большой футбол через танцы.
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Ранее стало известно, что Шахтер создает футбольную команду для девочек.