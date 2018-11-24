Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Юстиции.

Заседание комиссии состоялось 23 ноября. Жалоба Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра, была удовлетворена.

Напомним, 15 ноября в полиции Тернопольской области открыли уголовное производство по факту передачи сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры в пользование или аренду Украинской православной церкви (МП).

Также мы писали, что Минкульт потребовал отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

Ранее наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Митрополит Владимир обратился ко всем православным с призывом помочь защитить Лавру на фоне попыток отобрать монастырь у церкви.