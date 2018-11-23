Полиция расследует ночное нападение на дом Игоря Пушкарева, который был раньше водителем роты полиции "Восточной корпус" под командованием Олега Ширяева. Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что в 02:30 неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в частный дом по улице Двинской в Основянском районе Харькова. В результате действий злоумышленников был поврежден фасад здания. Пострадавших нет", - отметили в отделе.

В общей сложности полицейские изъяли 5 стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистой жидкости и 3 банки с остатками жидкости. "Вещественные доказательства направлены на экспертизу", - пояснили в отделе.

Ранее сам Пушкарев сообщил о поджоге на своей странице в Facebook.

Фото и видео: facebook.com



Что касается личности 45-летнего Пушкарева, то его имя всплыло в ходе расследования перестрелки 17 февраля 2017 года на Алексеевском жилмассиве в Харькове между бойцами "Східного корпуса" и батальона "Донбасс" из-за спора о блокаде Донбасса. Тогда Пушкарев - водитель роты "Східний корпус", которой командовал Ширяев, - получил тяжелое огнестрельное ранение.

По словам источника в спортивной среде, Пушкарев является преподавателем ножевого боя, членом действующей в Харькове одноименной спортивной федерации.

Ранее вечером 18 ноября экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева жестоко избили на чемпионате Украины по боксу. Ширяев с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой помощи. Ранее Ширяева задержали по делу о конфликте на элеваторе и освободили из Харьковського СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Ширяев с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой помощи.

Прокуратура инкриминирует экс-командиру роты полиции "Восточной корпус" Олегу Ширяеву организацию массовых беспорядков в Краснокутске Харьковской области в декабре 2015 года с попыткой захвата здания райотдела полиции, организацию 8 сентября 2018 года незаконного сбора урожая фермерского хозяйства "Благодатное" в Змиевском районе Харьковской области и организацию 11 сентября 2018 года рейдерского захвата частного элеватора, который сопровождался стрельбой: пострадали семь человек, включая сотрудника Змиевского райотдела полиции.