Опубликовано видео, как дом соратника Ширяева пытались поджечь коктейлями Молотова
Полиция расследует ночное нападение на дом Игоря Пушкарева, который был раньше водителем роты полиции "Восточной корпус" под командованием Олега Ширяева. Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что в 02:30 неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в частный дом по улице Двинской в Основянском районе Харькова. В результате действий злоумышленников был поврежден фасад здания. Пострадавших нет", - отметили в отделе.
В общей сложности полицейские изъяли 5 стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистой жидкости и 3 банки с остатками жидкости. "Вещественные доказательства направлены на экспертизу", - пояснили в отделе.
Ранее сам Пушкарев сообщил о поджоге на своей странице в Facebook.
Фото и видео: facebook.com
Что касается личности 45-летнего Пушкарева, то его имя всплыло в ходе расследования перестрелки 17 февраля 2017 года на Алексеевском жилмассиве в Харькове между бойцами "Східного корпуса" и батальона "Донбасс" из-за спора о блокаде Донбасса. Тогда Пушкарев - водитель роты "Східний корпус", которой командовал Ширяев, - получил тяжелое огнестрельное ранение.
По словам источника в спортивной среде, Пушкарев является преподавателем ножевого боя, членом действующей в Харькове одноименной спортивной федерации.
Ранее вечером 18 ноября экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева жестоко избили на чемпионате Украины по боксу. Ширяев с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой помощи. Ранее Ширяева задержали по делу о конфликте на элеваторе и освободили из Харьковського СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Ширяев с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой помощи.
Прокуратура инкриминирует экс-командиру роты полиции "Восточной корпус" Олегу Ширяеву организацию массовых беспорядков в Краснокутске Харьковской области в декабре 2015 года с попыткой захвата здания райотдела полиции, организацию 8 сентября 2018 года незаконного сбора урожая фермерского хозяйства "Благодатное" в Змиевском районе Харьковской области и организацию 11 сентября 2018 года рейдерского захвата частного элеватора, который сопровождался стрельбой: пострадали семь человек, включая сотрудника Змиевского райотдела полиции.