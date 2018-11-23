Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительных систем проводить доначисления в платежки за природный газ из-за температуры. Об этом написала глава НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство облгазов в платежках за октябрь этого года доначислила бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, учитывающих разницу в приведении к стандартным условиям. По словам Кривенко, узлы учета газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях, однако счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды.

"То есть если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в +5 градусов производственно-технологические потери операторов ГРС составляют 51 кубометров (1 000 куб м - 949 куб м). Стоит отметить, что объемы таких потерь рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной Минэнерго. НКРЭКУ при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРС, которые были утверждены Минэнерго", - написала Оксана Кривенко.

Теперь НКРЭКУ предлагает внести изменения в закон "О рынке природного газа" и обозначить стандартные условия не в +20 градусов, а в 0 градусов, как это и принято в странах Евросоюза. Также комиссия предлагает осуществить переход к измерению природного газа в энергетических единицах.

Скриншот: Facebook/ Оксана Кривенко

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