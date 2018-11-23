Правоохранители задержали двух братьев по подозрению в похищении майнера криптовалют в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Подольским управлением полиции задержаны разбойники, которые в марте текущего года с целью получения выкупа похитили киевлянина - майнера криптовалют", - сказано в нем.

Преступление произошло в Подольском районе столицы. Преступники, дождавшись потерпевшего возле его дома, натянули ему мешок на голову, силой затолкали в автомобиль и вывезли за пределы столицы. Угрожая убийством, похитители приказали мужчине отдать им ключи от квартиры и сообщить, где он хранит денежные средства. Чтобы сохранить свою жизнь, потерпевший выполнил требования похитителей.

После того как злоумышленникам удалось отыскать и завладеть денежными средствами потерпевшего в сумме 50 тыс. долларов, они отвезли его в Бровары (Киевская область) и отпустили. По результатам длительных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нападающих и задержали их.

В настоящее время двум злоумышленникам, которые оказались родными братьями 1988 и 1984 годов рождения, объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", украинские чиновники хотят контролировать всех майнеров криптовалюты.

Мы писали, что под Луцком полиция освободила майнеров, которых два дня пытали в подвале.