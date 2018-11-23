16,2% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко, а 9,2% - за сопредседателя межфракционного объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах Президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который приводят Украинские новости.

Почти 8,2% опрошенных проголосовали бы за действующего Президента Петра Порошенко, 7,9% - за артиста Владимира Зеленского, 7,2% - за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 5,8% - за певца Святослава Вакарчука, 5,4% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

3,1% респондентов отдали бы свой голос за лидера партии "Объединение "Самопомощь", мэра Львова Андрея Садового, 2,8% - за внефракционного депутата Рады, лидера партии "Наши" Евгения Мураева, 2,3% - за внефракционного депутата Александра Шевченко (партия "Укроп").

Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов.

Доли проголосовавших за кандидатов указаны из числа тех респондентов, которые обязательно или скорее всего будут голосовать на выборах.

При этом в случае проведения президентских выборов в ближайшее воскресенье 46,1% намерены точно голосовать, 30,2% - скорее будут голосовать, 7,8% - скорее не будут, 13,4% - не будут голосовать и 2,5% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 22 ноября.

Были опрошены 1 204 совершеннолетних жителя во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Отмечается, что опрос респондентов начался сразу после того, как сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович объявили о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь". При этом Рабинович отказался от участия в выборах и "Оппозиционная платформа" выдвинула единым кандидатом Юрия Бойко.

Ранее "Страна" сообщала, что на выборах Рады в лидерах рейтинга партия "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа-За життя", а также о том, что показали последние рейтинги Порошенко.