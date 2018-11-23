22 ноября в Киеве и Житомирской области правоохранители задержали заказчика и исполнителя покушения на директора агропредприятия, депутата Херсонского областного совета VI созыва Андрея Федоренко, чью машину обстреляли 10 октября на 66 км трассы "Херсон-Феодосия-Керчь". Об этом написал заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, неизвестные на "Лексусе" с еврономерами в октябре расстреляли из автоматического оружия автомобиль, на котором ехал Федоренко вместе со своим охранником. Предприниматель получил тяжелое ранение в спину.

"...Полицейские Херсонщины установили всех участников совершенного преступления и вчера в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции, одновременно в Киеве и Житомирской области, были задержанный непосредственный исполнитель и заказчик", - сообщил Аброськин.

Скриншот, фото: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Ранее мы писали, что 10 октября в результате нападения пострадал автомобиль Андрея Федоренко, помощника нардепа от "Батькивщины" Юрия Одарченко. Двое мужчин в ходе инцидента были ранены.

Также мы сообщали, что суд арестовал двух подозреваемых в покушении на координатора С14.