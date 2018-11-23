15,1% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 14,4% - за объединение "Оппозиционная платформа - За життя" (образованное Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем), 7,1% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Украинские Новости.

Также 6,9% опрошенных готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 5,6% - "За гражданскую позицию", 5,2% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

Таким образом, 5-процентный барьер преодолевают 6 партий.

Доли проголосовавших указаны из числа тех респондентов, которые обязательно или скорее всего будут голосовать на выборах. Опрос проводился с 18 по 22 ноября. Были опрошены 1 204 совершеннолетних жителя во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%. Отмечается, что опрос респондентов начался сразу после того, как сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович объявили о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

Ранее "Страна" рассказывала про пять главных вопросов о предвыборной кампании Юрия Бойко.

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